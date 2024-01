Prestação da casa, sismo no Japão e saúde em destaque nos jornais nacionais

Bom dia. Estas são as principais notícias dos jornais nacionais que hoje, 2 de Janeiro de 2024, se publicam.

Correio da Manhã:

- "Prestação da casa sobe mais 58 euros. Cálculo para empréstimo de 150 mil euros a 30 anos"

- "Conheça os bebés de 2024"

- "Escuteiros católicos abrem porta à diversidade sexual"

- "Alerta na saúde. Casos de gripe levam à corrida às farmácias"

- "Marcelo: 'O povo é quem mais ordena'"

- "Mercado. Benfica acelera Pedro Malheiro"

- "FC Porto. Buracos defensivos irritam Conceição"

- "Leão Hjulmand: 'Posso fazer melhor'"

- "Montijo. Mulher mata primo com facada no pescoço"

- "Banca. Obrigatório cartão para pagamentos virtuais"

- "Justiça. 246 presos preventivos foram absolvidos"

- "Apanhado. Mercenário português assassina empresário"

Público:

- "ADSE assume despesas de saúde de 226 mil trabalhadores das autarquias"

- "Mensagem de Ano Novo. Marcelo apela à mobilização para as legislativas de março"

- "Oito fornecedores com prémio de qualidade suspenso por causa da 'Operação Gota d'Água'"

- "Partidos. Carneiro garante 35% nos órgãos de direção do PS"

- "Opinião. Montenegro e o problema dos políticos com as casas. João Miguel Tavares e a investigação do MP ao líder do PSD"

- "Jornada da Juventude. Fornecedor da JMJ reclama um milhão de euros à organização"

- "Direitos. O Mickey e a Minnie originais já são domínio público"

- "Reportagem. Os meninos das Caxinas chegaram à elite do futsal e não estão para brincadeiras"

- "Saúde. ECMO, a técnica que a pandemia tornou famosa, continua a salvar centenas de doentes"

Jornal de Notícias:

- "Consumo de tabaco cresce à boleia de novos produtos"

- "Políticos a contas com Justiça em ano eleitoral. Em 2024, há vários casos na agenda e com protagonistas de destaque: Sócrates, Rio, Montenegro e Costa"

- "A felicidade dos pais com os primeiros bebés do ano"

- "Japão. Cem mil em fuga depois de terramoto e ameaça de tsunami"

- "Braga. Forçado a subir pensão para pagar universidade privada"

- "Marcelo Rebelo de Sousa: 'Futuro será aquilo que votantes em democracia quiserem'"

- "Reforma. ARS extintas para facilitar acesso à saúde"

- "Porto. Edifício em construção destrói jardim público"

- "Tecnologia. Mais ricos apostam na inteligência artificial"

- "Sporting. Liderança em janeiro é sinónimo de título"

Diário de Notícias:

- "Taxas das esplanadas geram 'injustiças', mudança pode acontecer este ano"

- "Terra volta a tremer no Japão e lança o pânico entre a população"

- "Mensagem presidencial. Contas certas são 'essenciais' mas crescimento sem justiça social 'é insustentável'"

- "Emiliano Ventura. O fisiologista português que treina pilotos de F1, campeões olímpicos e astronautas"

- "Ana Maria Belchior, professora universitária: 'A corrupção é um assunto saliente entre o eleitorado'"

- "Isabel Meirelles, especialista em assuntos europeus: 'António Costa irá para aquilo que sempre foi a sua vontade, que é ir para a Europa'"

- "Opinião Yulia Timoshenko, antiga primeira-ministra. As batalhas que a Ucrânia já venceu"

inevitável:

- "inquebrável. A fé na astrologia"

Negócios:

- "173 líderes antecipam 2024"

- "Num ano que será marcado pela incerteza, os gestores estão divididos sobre a execução do PRR e avisam que os preços praticados pelas empresas vão aumentar. Ainda assim, 82% não anteveem grandes dificuldades"

O Jornal Económico:

- "Parpública comprou ações dos CTT por ordem do Governo"

- "'Fantasma' da inflação aterroriza início do ano do sector da Logística"

- "Cooperativa de Ensino Superior reforça investimento em Angola em 2024 para formar profissionais de Saúde"

- "'Na Fashable queremos dar superpoderes às empresas da indústria da moda'. Orlando Ribas Fernandes, CEO Fashable"

- "Ano Novo, preços novos. O que aumenta em 2024"

O Jogo:

- "Luís Castro, treinador com mais vitórias no mundo em 2023 abre o livro: 'Subi na carreira sem atropelar ninguém'"

- "FC Porto. Estrelinhas num céu azul e branco"

- "Grécia: Navarro 'ignora' dragões na apresentação"

- "Villas-Boas prefere centro de formação em Gaia"

- "Benfica. Guedes reclama minutos"

- "Sporting. Hjulmand sente-se em família"

- "Braga. Bilbau não larga Djaló"

A Bola:

- "'Ainda acho estranho terem pago tanto por mim', Aursnes, o polivalente da Luz, em grande entrevista a A Bola"

- "Opinião. Artigo exclusivo do presidente da FPF. 'Enfrentamos o risco de cair na segunda divisão europeia', Fernando Gomes"

- "Sporting. Hjulmand levou 'recado' de Schmeichel após assinar pelos leões"

- "FC Porto. Como as redes sociais podem influenciar a luta eleitoral"

- "Inglaterra. Jota ajuda no recital de Salah e Liverpool lidera"

Record:

- "'Sporting é um conto de fadas', Hjulmand convicto de que deu o passo certo na carreira"

- "Marco Leonardo alvo para o ataque. Avançado do Santos pode chegar em janeiro"

- "FC Porto. Evanilson sente falta de Taremi"

- "Antigo administrador pode integrar lista do candidato. Villas-Boas chama Angelino Ferreira para as contas"

- "S. Silvestre da Amadora. Rosa Mota acelera aos 65 anos"