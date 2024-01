Pedro Calado realça contributo do desporto automóvel para a economia local

A gala da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting, que galardou os campeões de 2023, realizou-se, esta tarde, no Salão Nobre do edifício dos Paços do Concelho, evento onde o presidente da Câmara Municipal do Funchal, Pedro Calado, garantiu um reforço aos apoios ao desporto.

No evento, o autarca deixou a garantia de que vai continuar a apostar na promoção de bons hábitos de saúde, reforçando os apelos ao não consumo de drogas e de bebidas alcoólicas.

Realçando os dividendos económicos, desportivos, culturais e sociais das provas de automobilismo para os municípios da Região, Pedro Calado assegurou que o Funchal vai continuar a promover a modalidade, em benefício da economia local e da população, e relembrou o contributo que a Madeira tem dado para a elevação do desporto automóvel, no contexto nacional.