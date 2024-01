Pedro Calado realça "importância da população sénior" para o Funchal

Pedro Calado manifestou, hoje, o "carinho" e a "importância" que os cidadãos seniores têm para a autarquia, reforçando que os mesmos "estarão sempre em primeiro lugar" para o seu executivo.

O presidente da Câmara Manifestou do Funchal falava na inciativa de 'cantar dos reis", que decorreu esta sexta-feira, na Aldeia de Natal, na Praça do Município, envolvendo dezenas utentes do Centro Comunitário do Funchal, Universidade Sénior, centros da Sociohabitafunchal e Centro Comunitário Regional.

O autarca, que acompanhou os cantares juntamente com os seus vereadores, realçou também a "experiência e legado" que esta população deixa aos mais jovens.

Agradeceu ainda o "empenho" de todos os profissionais do município para com a população sénior do Funchal.

Esta inciativa, que marca o encerramento do 'Natal no Funchal' será replicada amanhã, no Mercado da Penteada,.

A iniciativa da CMF arrancou a 23 de Novembro com 'A Magia do Natal', no Mercado, prolongando-se pelo mês de Dezembro com várias actividades alusivas a esta quadra, entre as quais o Natal na Praça e a Pista de Gelo.