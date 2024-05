'Trios de Madeiras' na Capela da Fundação Princesa Dona Maria Amélia

Seis músicos da família das madeiras da Orquestra Clássica da Madeira apresentam-se em dois Trios, este sábado, 11 de Maio, pelas 18 horas, na Capela da Fundação Princesa Dona Maria Amélia. As propostas vão centrar-se em obras de compositores do período moderno.

Segundo nota à imprensa, Na primeira parte do concerto o público contará com a atuação do oboísta Daniel Egido Cuchí, do clarinetista Francisco Loreto e da fagotista Tatiana Martins cujo repertório irá incidir em obras de dois compositores franceses, Henri Tomasi com Concert Champêtre e Georges Auric com Trio para Oboé, Clarinete e Fagote.

Já na segunda parte, o público irá contar com a atuação da oboísta Louise Whipham, do clarinetista José Manuel Barros e do fagotista Manuel Balbino que irão interpretar obras dos seguintes três compositores: do suíço Heinrich Sutermeister com Capriccio para Solo Clarinete em lá; e dos franceses Darius Milhaud com Suite d'après Corrette Op. 161, e Jacques Ibert com Cinq pièces en trio. Sobre Heinrich Sutermeister.

Bilhetes: 10€ (descontos para crianças e jovens)

Loja Gaudeamus – Colégio dos Jesuítas, Rua dos Ferreiros (ao lado da Igreja de São João Evangelista – conhecida como Igreja do Colégio)

No dia do concerto – a partir das 17h na Capela da Fundação Princesa Dona Maria Amélia – Av. Infante, Nº12 - 9000-015 Funchal (em frente ao Parque de Santa Catarina)