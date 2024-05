Rogério Gouveia reconhece o papel da UE no desenvolvimento do Porto Santo

O secretário regional das Finanças reconheceu, hoje, os benefícios da pertença à União Europeia para o desenvolvimento do Porto Santo. Rogério Gouveia está de visita à ilha dourada, onde tem agendadas várias iniciativas.

Em declarações ao DIÁRIO, no âmbito do Dia da Europa, o tutelar da pastas das Finanças reconheceu os apoios que chegam da Europa e com os quais muito se tem feito para desenvolver o Porto Santo. "A alocução de verbas oriundas da União Europeia tem sido canalizada para os investimentos que são realizados na ilha do Porto Santo e isso está inequívoco em várias áreas de intervenção, não só aquilo que é obra pública e investimento público, também está aí à vista de todos, quer seja investimentos na área da saúde, como é o caso da Unidade Local de Saúde do Porto Santo que está neste momento já em construção, que é uma obra financiada pelo quadro de Madeira 2030; projectos na área ambiental que são financiados pelo programa Life ou pelo Interreg, nomeadamente o de salvaguarda do ex-libris do Porto Santo, como é o caso da Praia e das Dunas; projectos na área da reabilitação urbana; os projectos do saneamento e da rede de águas que são financiados pelo programa sustentável e que também são oriundos dos fundos comunitários; e projetos na área da formação profissional, financiados pelo fundo social europeu".

Rogério Gouveia assume que "há uma transversalidade enorme de projetos que estão neste momento em curso no Porto Santo, que são financiados por fundos europeus, que estão integrados na política de investimento do Governo Regional e que sem os quais - é preciso reconhecer - esses investimentos seriam ou por protelados no tempo ou simplesmente não seriam possíveis realizar porque não haveria essa capacidade".

Por outro lado, indica que a Região tem sabido fazer valer-se da sua condição ultra-periférica, negociando majorações e prerrogativas.