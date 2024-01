Recolhidas cerca de 12 toneladas de lixo no Funchal após celebrações do Fim de Ano

Houve uma diminuição na produção de resíduos durante as celebrações do Fim do Ano na cidade do Funchal, apontou esta segunda-feira, 1 de Janeiro, o presidente da autarquia da capital madeirense.

Pedro Calado fazia um balanço à operação de limpeza da cidade do Funchal na manhã de hoje, momento em que apontou que foram produzidas cerca de "12 toneladas" de lixo na última noite, uma diminuição relativamente ao ano anterior, algo "muito positivo atendendo à quantidade de pessoas" presentes na baixa funchalense.

O presidente da Câmara Municipal do Funchal antevê para este ano menos quatro toneladas de lixo recolhido do que no ano passado.

Para o futuro, a intenção da autarquia é conseguir diminuir, mais ainda, a quantidade de resíduos durante a passagem de ano, sendo a utilização do copo reutilizável uma das medidas a equacionar, disse.

Para a operação de limpeza, que se prolongará durante o dia, estão convocados 123 trabalhadores da CMF, entre motoristas, cantoneiros de limpeza, encarregados e chefes de serviços, com cerca de 20 viaturas.