O Ford Mustang é muito mais do que uma viatura com um design incrível; debaixo do capô, o motor 2.3 ecoboost com 290 cavalos de potência proporciona uma experiência emocionante. A caixa automática de 10 velocidades com patilhas no volante garantem um desempenho ágil e responsivo na condução. Cada detalhe foi projectado para elevar a experiência nesta obra de arte sobre rodas.

O interior do Mustang 2.3 EcoBoost é uma simbiose perfeita de conforto e inovação. Os recursos tecnológicos mantêm-no conectado com o mundo e mais seguro.

No que concerne ao conforto, os assentos oferecem apoio ideal durante acelerações intensas, enquanto os materiais premium criam um ambiente refinado, proporcionando uma experiência de condução esplêndida.

Com diferentes modos de condução, o Mustang adapta-se ao seu estilo, desde um passeio suave até uma experiência mais desportiva, o controlo está, literalmente, nas suas mãos. Sinta a potência do motor quando e como quiser.

O Ford Mustang 2.3 EcoBoost não é apenas um carro; é uma expressão de paixão pela estrada. Combinando desempenho arrebatador, design icônico e tecnologia avançada, este Mustang promete proporcionar uma jornada inesquecível em cada curva.

