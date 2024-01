Jornais com eleições à vista no congresso socialista e polémicas judiciais

Bom dia. Estas são as principais notícias desta sexta-feira, 5 de Janeiro de 2024.

No semanário Expresso:

- "Operação secreta para deixar dívida abaixo de 100%"

- "Presidente já equaciona terceira dissolução"

- "Urgências sem acesso livre arrancam em Lisboa"

- "Gripe: 'Pico das infeções' está a chegar"

- "Acusados no processo Vórtex sob suspeita na casa de Montenegro"

- "Líder do PSD deixa CEO do SNS no limbo"

- "Lisboa e Porto com Euro3,4 mil milhões para o metro"

- "Ventura esconde prisão perpétua e castração"

- "Ricardo Araújo Pereira revela como vai ser 2024"

- "Os 46 concelhos que vão baixar o IMI"

- "Zelensky condecora Gomes Cravinho"

- "Altice à venda?"

- "Talone deixa a EDP"

No semanário Nascer do Sol:

- "Casos judiciais ameaçam intoxicar campanha"

- "Pedro Nuno Santos toca PS a rebate"

- "Montenegro faz marcação cerrada"

- "Seixas da Costa: 'A UE tem uma burocracia complexa que existe para se sustentar a si própria'"

- "Luís Pedro Mota Soares: 'Um voto no Chega é um voto no Partido Socialista'"

- "IL. Desiludidos com direção de Rui Rocha querem criar novo partido"

- "Luís Filipe Pereira. Balanço de 8 anos de Governo PS na área da Saúde"

- "Há padres e bispos portugueses que recusam dar bênção a casais gay"

- "Portugal Amanhã. Sim ou não? Baixar impostos sobre alimentos"

- "Gisela João: 'A vida fascina-me!'"

- "Novo Ano. Das festas luxuosas às festas do pijama"

- "Dor Shapira, embaixador em Lisboa: 'Israel voltará a florescer, mais rápido do que se imagina'"

No Correio da Manhã:

- "Operação 'Influencer'. Galamba mentor de esquema criminoso. MP ataca ex-ministro no recurso"

- "No clássico com o FC Porto. Erro do árbitro tira golo ao Sporting"

- "Avançado brasileiro. Marcos Leonardo já chegou e está pronto para jogar no Benfica"

- "Revolução aperta fiscalização das baixas"

- "Rui Mingas. Morreu o 'pai' dos 'meninos à volta da fogueira'"

- "Setúbal. Hospital recusa atender doentes nas urgências"

- "Perigo. 66 detidos por dia a conduzir com álcool"

- "Dor e desespero matam Ana Afonso"

No Público:

- "Nova estratégia quer retirar agressores da casa das vítimas"

- "Michael Sandel: 'Somos cada vez menos capazes de nos ouvirmos uns aos outros'"

- "Governo aprovou lei 'à medida' do centro de dados de Sines, diz MP"

- "Críticas ao negócio. Estado devia ter 'assumido de forma explícita' entrada nos CTT"

- "IVA Zero. ASAE estará no terreno atenta à reposição do imposto"

- "Congresso do PS. Unir o partido e outros trabalhos de Pedro Nuno Santos"

- "Salários e carreiras. Acordo histórico para trabalhadores do São Carlos e da Companhia Nacional de Bailado"

- "Supertempestade solar. Uma aurora boreal em Portugal como a de 1872? É difícil, mas 'pode acontecer'"

- "Património. Costa foi à Ajuda dizer que o Museu Nacional de Arte Antiga já pode crescer"

No Jornal de Notícias:

- "Aumenta número de pessoas a conduzir sem habilitação"

- "'Excesso muito alto' de mortalidade. Envelhecimento da população e infeções respiratórias explicam crescimento"

- "Congresso. Socialistas reunidos para mudar na continuidade"

- "Tarifas. Fatura da água com diferença de 625 euros por ano"

- "Operação Influencer. Galamba suspeito de acelerar centro de dados de Sines"

- "Autoridade Tributária alvo de queixa-crime por deixar caducar IMI"

- "Gémeas. Idade das crianças justifica rapidez no processo de nacionalidade"

- "Transportes. Rede Unir acumula queixas e alterações de rotas"

- "FC Porto. Conceição refuta críticas e diz conseguir fazer mais com menos"

- "Dakar. Portugueses postos à prova na Arábia Saudita"

- "Vá passear. Cinco percursos para melhor conhecer Portugal em 2024"

No Diário de Notícias:

- "Governo atrasa reforço do apoio às rendas"

- "XXIV Congresso Nacional do PS. História. do marxismo à 'geringonça', com passagem pela 3.ª via"

- "Pedro Nuno Santos afina discurso do PS sem desalinhar das contas certas"

- "Onde estava há 50 anos? Rui Moreira, presidente da Câmara Municipal do Porto"

- "Caso Epstein. Novos documentos comprometem Bill Clinton"

- "Desporto. Um novo Jonas? Benfica volta-se para o Brasil"

- "Gripe. Vírus em circulação tem mais de 100 anos e cria sempre excesso de mortos"

- "Crónica. 'Ego-Marxismo', de Maria Castello Branco"

No Negócios:

- "49 câmaras vão descer taxa de IMI"

- "Preço das casas irá desacelerar ao longo do ano"

- "Entrevista a Alfredo Cunhal Sendim: 'A coisa mais absurda que há é acumularmos riqueza'"

- "Vitivinicultura. José de Mello compra Quinta de Pancas a Pais do Amaral"

- "Financiamento. Portugal tem um quarto da dívida com juro superior a 3%"

- "Política. Costa nega segredo nos CTT e Pedro Nuno soube do negócio"

- "As suas finanças. Um consultório para esclarecer as dúvidas"

No O Jornal Económico:

- "PS já admitia em 2020 comprar 13% dos CTT com o acordo do PCP"

- "Árabes pediram figuras do futebol e da moda na câmara de comércio' - presidente da Câmara de Comércio e Indústria Árabe-Portuguesa, Luís Filipe Menezes, reconhece que, economicamente, Portugal tem aproveitado pouco as ligações feitas no passado"

- "Barclays e UBS estão a apoiar mais um fundo interessado no MEO"

- "Miranda do Douro entrega hoje na PGR queixa contra o Estado por anulação do IMI"

- "China domina no PSI frente a Angola, EUA e Espanha"

- "'Angola vai continuar a beneficiar porque a OPEP quer preços altos' [Flávio Inocêncio, professor universitário e consultor na área petrolífera]"

- "'Um astronauta português? É perfeitamente possível'. Laura André-Boyet"

- "Madeira precisa do quádruplo do financiamento atribuído pelo programa Sustentável 2030"

- "Cinco passos para melhorar as suas finanças pessoais em 2024"

No A Bola:

- "Eusébio. 10 anos de saudade"

- "Eusébio. Rui Costa sobre o 'king': 'o tempo passa, a saudade cresce'"

- "Mercado aberto na Luz. Marcos Leonardo oficializado"

- "Sporting-Estoril. Bragança no meio, Pote na frente e Pontelo pode estrear-se"

- "Boavista-FC Porto. Sérgio Conceição sente-se 'alvo número 1' onde ' há muita confusão'"

- "Ralis. Dakar 2024 começa hoje com 23 portugueses em prova"

No Record:

- "Álvaro Moura. Águias querem resolver problema do defesa direito"

- "A história de Eusébio. O rei despediu-se há 10 anos"

- "Benfica. Marcos com cláusula de 150 MEuro"

- "Sporting-Estoril. Pontelo já vai a jogo"

- "Boavista-FC Porto. 'Sou eu o alvo', Conceição apresenta contas e acusa"

- "Golo de Paulinho mal anulado. Conselho de Arbitragem discorda de decisão no clássico"

E no O Jogo:

- "Boavista-Porto. Invicta, mui nobre e rival. Disputa entre vizinhos aquece entrada na Liga em 2024"

- "Sporting-Estoril. Amorim só tem receio das saídas de última hora no mercado de inverno: 'Sinto-me confiante de que podemos ser campeões'"

- "Varandas. Críticas a Pinheiro sem processo disciplinar"

- "Benfica. Marco Leonardo custou 18 milhões"

- "Braga-V. Guimarães. Na universidade por um duelo superior.

- "Zalazar candidata-se à seleção do Uruguai"