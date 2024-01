Profissionais do Instituto de Socorros a Náufragos salvaram 403 vidas em 2023

O Serviço de Salvamento Marítimo do Instituto de Socorros a Náufragos realizou, em 2023, 1.623 saídas com 27 embarcações, que resultaram no salvamento de 403 vidas, segundo um balanço hoje divulgado pela Autoridade Marítima Nacional.

Numa nota, a Autoridade Marítima Nacional (AMN) destaca ainda, na atividade do Instituto de Socorros a Náufragos (ISN), a formação e incorporação de oito tripulantes na carreira de Técnicos de Embarcação Salva-vidas e o treino operacional da embarcação Unidade Auxiliar de Marinha 601 Vigilante.

Durante 2023, o ISN realizou 2.844 Exames Específicos de Aptidão Técnica a nadadores-salvadores, dos quais resultaram na certificação ou requalificação, de 1.512 destes profissionais.

O ISN efetuou ainda formações de suporte básico de vida, oxigenoterapia e trauma para membros da Polícia Marítima, militares em projetos de vigilância e outras entidades que solicitam ações de formação nessas áreas, assim como ações de sensibilização em praias.

No ano passado, outros dos organismos da AMN, a Direção de Combate à Poluição do Mar registou 10 relatos de poluição, com a necessidade de intervenção em dois dos casos.

À semelhança do ano anterior, esta direção realizou em 2023 o exercício anual de resposta a incidentes de poluição no mar "ATLANTIC POLEX.PT", na ilha da Madeira, que permitiu treinar a resposta a incidentes de poluição do meio marinho.

A AMN destaca também a participação nos grupos de trabalho da "European Maritime Safety Agency (EMSA)" e em diversos outros projetos, que serão concluídos no primeiro trimestre de 2024.

Em 2023, a Escola da Autoridade Marítima, através dos seus núcleos, ministrou em diversos cursos, nomeadamente o 1.º Curso de Especialização em Autoridade Marítima e a formação não só a agentes da Polícia Marítima, como a elementos da Marinha, GNR, PSP e Polícia Judiciária.

A Escola da Autoridade Marítima garantiu também os requisitos e as condições da execução de atividades formativas no âmbito do "10th Basic Training Programe", da agência europeia de controlo de fronteiras FRONTEX, dirigido a 51 formandos de diversos países.

A Autoridade Marítima Nacional salienta ainda a participação no projeto "SWAIMS", através do curso de futuros formadores, dirigido a 36 alunos, oriundos de 12 países costeiros da região do Golfo da Guiné.

No que se refere à Direção de Faróis (DF), a Autoridade Marítima Nacional adianta que durante 2023 estiveram abertos, em média, 16 faróis, recebendo um total de aproximadamente 31.000 visitantes, com destaque para os equipamentos da Ponta do Pargo, na Madeira, como o farol com mais visitantes, seguindo-se o de Aveiro.

Também o Núcleo Museológico da Direção de Faróis recebeu um total de 1.415 visitantes, refere a AMN, destacando "o cumprimento da taxa de disponibilidade recomendada a nível internacional (99,8 %) dos faróis de Portugal".