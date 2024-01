Congresso Nacional da Hotelaria e Turismo regressa este ano ao Funchal

Tal como o DIÁRIO já tinha avançado na sua edição impressa do passado dia 3 de Dezembro, o Congresso Nacional da Hotelaria e Turismo, organizado pela Associação da Hotelaria de Portugal, regressa este ano, ao Funchal. Esta edição, que irá decorrer no Centro de Congressos da Madeira, de 21 a 23 de Fevereiro, contará com o tema 'Horizonte 2030'.

O Congresso regressa à Madeira 33 anos depois, num momento em que "a Região é a protagonista" no crescimento de hóspedes e dormidas, tanto nacionais, como estrangeiros, em Portugal.

Entendemos que, à nossa dimensão, estando presentes na Madeira com os nossos associados num processo de reflexão que procura, de facto, acrescentar conhecimento, pode ser uma forma interessante de darmos esse contributo Bernardo Trindade, presidente da AHP, na apresentação do Congresso, em Março de 2023

Quanto ao tema, 'Horizonte 2030', o Congresso pretende debruçar-se sobre "O fim de uma década". Da década de make-or-break, usando a expressão determinante do 'Fit for 55', ou 'Objectivo 55': meta da UE de reduzir as emissões líquidas de gases com efeito de estufa em, pelo menos, 55 % até 2030.

Além disso, é também o número mágico da Agenda 2030 aprovada pelas Nações Unidas, que engloba os 17 objectivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) como parte integrante do plano de acção internacional para o Desenvolvimento Sustentável (económico, social e ambiental) de forma interligada, considerando ainda os domínios da paz e segurança, o combate às alterações climáticas, a promoção do crescimento económico inclusivo e a adoção de padrões de consumo sustentáveis.

O nosso Congresso está totalmente orientado para a Sustentabilidade do negócio turístico-hoteleiro: para demonstrar às nossas empresas que seguramente têm desafios difíceis pela frente, mas podem e devem liderar uma transformação positiva em direção a um futuro sustentável. E que não só a Sustentabilidade é Negócio, como não há Negócio se este não for sustentável Cristina Siza Vieira, vice-presidente executiva da AHP

Sobre os trabalhos do Congresso da AHP, estes iniciam-se no 21 de Fevereiro, com uma tarde totalmente dedicada à Madeira, com destaque para a mesa-redonda 'Evolução e Inovação na Hotelaria: da História à Visão de futuro na Madeira e no País', conduzida pela jornalista Maria João Avillez, que conta com 5 grandes hoteleiros com origem na Madeira: Dionísio Pestana, Pestana Hotels; António Trindade, PortoBay Hotels & Resorts; Ricardo Farinha, Savoy Signature e Filipa Jardim Fernandes, Dorisol Hotels. O dia termina com o Get Together, ponto alto de networking entre os congressistas.

À Conversa com… 'Nova Ordem Mundial: Desafios Globais e Oportunidades Emergentes' abre o 2º dia do Congresso, 22 de Fevereiro. António Vitorino, em entrevista conduzida pela jornalista Maria Flor Pedroso, com uma carreira nacional e internacional notável, tendo sido Comissário Europeu para a Justiça e Assuntos Internos e depois Director Geral da Organização Internacional para as Migrações, partilhará as suas reflexões e expectativas sobre as mudanças em curso e em perspectiva, que moldarão a geopolítica, economia, segurança, direitos humanos e cooperação internacional. E ainda os desafios com que a UE, em alargamento sofrido e com eleições à porta, se debate, interna e internacionalmente.

As inscrições já estão abertas e pode inscrever-se em Early Bird, só até 4 de janeiro. A data-limite de inscrições é dia 11 de Fevereiro de 2024.

Saiba mais na página do Congresso: www.congresso.hoteis-portugal.pt.