Programa de recuperação de cirurgias intensificado pelo SESARAM

O Serviço de Saúde da Região (SESARAM) já deu início, este ano, ao Programa de Recuperação de Cirurgias, implementado pelo Governo Regional em 2015.

Neste âmbito, foram realizadas, ao longo do dia 3 de Janeiro, um total de 13 cirurgias, sendo que seis dessas cirurgias tiveram lugar no Bloco Central, ao nível da cirurgia pediátrica, enquanto as restantes sete acontecerem em regime de ambulatório pelo Serviço de Oftalmologia, enquadrando-se no tratamento de cataratas.

Estas intervenções são realizadas em períodos de cirurgia adicional, somando-se às que são realizadas no normal de funcionamento dos serviços.

De referir que, no Orçamento da Região para 2023, foram canalizados nove milhões de euros para o Programa de Recuperação de Cirurgias, com o objectivo de aumentar a produção e dar uma resposta mais célere aos utentes que aguardam por uma intervenção.