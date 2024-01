As Festas em Honra a Santo Amaro estão a chegar e os HMB, cabeças de cartaz, convidam a população a marcar presença nesta tradicional, que se realiza no próximo dia 12 de Janeiro, em Santa Cruz.

O 'varrer dos armários' decorre entre 11 e 15 de Janeiro e vai contar com diversas actividades, inclusive com um espectáculo pirotécnico e sessão comemorativa do Dia da Freguesia de Santa Cruz.