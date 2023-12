Helicóptero combate novo incêndio na Ponta do Sol

Há mais um incêndio activo na Ponta do Sol, desta vez no Caminho do Jogo da Bola, nos Canhas.

No local encontram-se seis elementos dos Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e Ponta do Sol, com uma viatura pesada e outra ligeira de combate a incêndios, mas uma vez que as chamas estão a lavrar numa zona de difícil acesso, foi activado o helicóptero do Serviço Regional de Protecção Civil que irá combater as chamas com o apoio da equipa helitransportada.