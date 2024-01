Universidade da Madeira apresenta contrato-programa na sexta-feira

No próximo dia 5 de Janeiro, realiza-se a Sessão de Apresentação de Contrato-Programa, celebrado no passado dia 7 de Dezembro, entre a Universidade da Madeira, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, o Governo Regional da Madeira, a Fundação para a Ciência e Tecnologia, a Agência Regional para o Desenvolvimento da Investigação, Tecnologia e Inovação, e a Associação para o Desenvolvimento do Centro Internacional de Investigação do Atlântico.

A sessão de apresentação vai decorrer no Auditório da Reitoria da Universidade da Madeira, no Colégio dos Jesuítas, das 11h00 às 12h00, e irá contar com as intervenções do Presidente do Conselho Geral, Francisco Fernandes, do Reitor, Sílvio Moreira Fernandes, do Secretário Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho, e da Ministra da Ciência, Tecnologia e do Ensino Superior, Elvira Fortunato.

O Contrato-Programa então assinado visa apoiar a Universidade da Madeira nos seus projectos estratégicos e a contribuir para que ultrapasse os seus atuais constrangimentos e se posicione no quadro de desenvolvimento estratégico da Região Autónoma da Madeira e da Macaronésia, de forma a aproximar-se dos objetivos que são exigidos para as instituições congéneres do sistema de ensino superior português e europeu.