Helicóptero vai combater incêndio na Ponta do Sol

O helicóptero do Serviço Regional de Protecção Civil foi activado há instantes para combater o incêndio que deflagrou esta manhã numa zona de mato, na Lombada, na Ponta do Sol.

Foto Crispim Rodrigues

Além da equipa helitransportada, estão também no local os Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e Ponta do Sol com uma viatura pesada de combate a incêndios e uma ligeira.

Incêndio na Ponta do Sol mobiliza bombeiros Os Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e Ponta do Sol foram chamados há instantes para combater um incêndio que deflagrou em mato na zona da Lombada, na Ponta do Sol.