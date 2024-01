48 equipas participam no 'Ponta do Sol Cup' entre 9 e 12 de Fevereiro

O torneio 'Ponta do Sol Cup' volta a jogar-se, este ano, entre os dias 9 e 12 de Fevereiro, contando com 48 equipas inscritas, pertencentes a equipas regionais e nacionais. No total, falamos de quase 750 atletas e 100 dirigentes que vão disputar a taça no Campo Municipal da Ponta do Sol, um evento desportivo organizado pela Associação Desportiva Pontassolense em colaboração com a Câmara Municipal da Ponta do Sol.

As equipas estarão divididas pelos escalões de traquinas sub-9, benjamins sub-11 e infantis sub-13, nestes jogos que se disputam nos Canhas, atraindo centenas de entusiastas do futebol.

"O Ponta do Sol Cup é já uma referência ao nível dos torneios jovens realizados na Região, e espera que este ano se escreva novamente um capítulo de grande sucesso, que se traduzirá em muita festa, ‘fair play’ e muitos adeptos na bancada a torcer entusiasmadamente pelas suas equipas", refere nota enviada ao DIÁRIO.