Alunos do Ensino Secundário da Madeira recebem amanhã as bolsas de mérito

Os alunos do Ensino Secundário do ano lectivo 2022/2023 da Madeira recebem amanhã, quinta-feira, as bolsas de mérito. A cerimónia terá lugar pelas 11 horas, no salão nobre do Edifício do Governo Regional, na Avenida Zarco, Funchal, e contará com a presença do chefe do executivo, Miguel Albuquerque.

As bolsas de mérito são atribuídas aos três estudantes de cada curso do ensino secundário, com melhores notas de candidatura, que entraram este ano para o Ensino Superior, de acordo com a seguinte distribuição: Ciências e Tecnologias; Estudantes colocados em cursos de Saúde; Estudantes colocados em cursos de Engenharia e Tecnologias; Ciências Socioeconómicas; Artes Visuais; Línguas e Humanidades; Cursos das Vias Profissionalizantes.

Pode candidatar-se às bolsas de mérito o estudante que preencha, cumulativamente, os seguintes requisitos: Esteja matriculado ou inscrito em curso com os graus de licenciatura ou de mestrado integrado em estabelecimentos de ensino superior sedeados em Portugal; Faça prova de que frequentou a totalidade de um curso de ensino secundário em estabelecimento de ensino sedeado na RAM; Tenha obtido uma classificação de candidatura igual ou superior a 180 pontos.

Pode, ainda, candidatar-se às bolsas de mérito o estudante que comprove ser filho de emigrantes madeirenses.

As bolsas de mérito têm os valores de 1.000 euros (1º Prémio), 750 euros (2º Prémio) e 500 euros (3º Prémio).

As bolsas de mérito são atribuídas aos 1º, 2º e 3º classificados de cada curso do ensino secundário, sendo que no caso de Ciências e Tecnologias, há uma subdivisão em duas áreas de cursos superiores.

Estas bolsas só podem ser atribuídas uma única vez a cada estudante, sendo que a candidatura decorre no Gabinete do Ensino Superior.