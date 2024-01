Teleférico do Curral das Freiras vai “desfigurar uma área protegida”, afirma Nuno Morna

O deputado da Iniciativa Liberal apresenta, no retomar dos trabalhos na Assembleia Legislativa da Madeira, o Projecto de Resolução - PLM/XIII/2023/24 - Suspensão Imediata do Procedimento Concursal 16888/2022, de 21 de Dezembro, para a concepção, construção e conservação de um sistema de teleféricos, de um parque aventura e de interpretação de natureza e de um ‘zip line’ e respectivas instalações de apoio e restauração, na zona do Curral de Freiras.

“A natureza, em toda a sua magnificência e complexidade, é um tesouro que merece ser preservado. A preservação paisagística não é apenas uma questão estética, mas uma necessidade intrínseca para garantir o equilíbrio ecológico e o bem-estar humano. Neste contexto, surge a importância de repensar e limitar a intervenção humana, a fim de proteger os ecossistemas que sustentam a vida em nosso planeta”, começou por dizer Nuno Morna.

Assim, entende o deputado que “a introdução de estruturas como um teleférico pode causar perturbações graves nos ecossistemas locais, afectando a fauna e flora nativas. As alterações ao meio natural para acomodar pilares de suporte e as estações do teleférico pode levar à fragmentação do meio, prejudicando a biodiversidade local”.

Para a IL, nesta discussão sobre um projecto que tem dado que falar nos últimos tempos, “é imperativo reconhecer a necessidade de um equilíbrio sustentável entre as aspirações humanas e a preservação do ambiente. A promoção de práticas de desenvolvimento sustentável, a conservação de áreas selvagens e a implementação de medidas para restaurar ecossistemas degradados, são passos cruciais nesta jornada”.

Não obstante, não esquecendo a importância do desenvolvimento, o deputado considera “a preservação paisagística não significa necessariamente um afastamento total das actividades humanas, mas sim a adopção de abordagens responsáveis e conscientes”. Diz ainda que a criação de áreas de conservação, a regulamentação do uso do solo e o estabelecimento de políticas ambientais eficazes são estratégias que podem garantir a coexistência harmoniosa entre humanos e natureza.

Num documento em que analisa um investimento desta natureza, e em que os prejuízos para o ambiente se destacam, “em vez de um teleférico, seria prudente considerar alternativas de transporte ecológicas que minimizem os impactos ambientais. Veredas para caminhadas, plataformas de observação sustentáveis e programas de educação ambiental podem oferecer uma abordagem mais equilibrada para o desenvolvimento turístico”.