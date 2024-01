30 mil já visitaram o mega presépio do Curral das Freiras

Até ao dia de hoje - abriu a 16 de Dezembro- mais de 30 mil visitantes passaram pelo mega presépio do Curral das Freiras, dos quais, mais de 26 mil pagantes (1 euro a entrada).

Dado revelado pelo presidente da Associação Refúgio da Freira, Anacleto Camacho, que prevê bater o recorde estimado nas 50 mil entradas até ao dia 14 de Janeiro, data de encerramento ao público.

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita esta manhã o presépio do Curral das Freiras, implantado no estacionamento coberto do Centro Cívico daquela freguesia. O evento vai já na sua 20ª edição e é uma iniciativa da Associação Refúgio da Freira.