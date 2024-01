Lobo Marinho faz hoje última viagem antes de ir para manutenção

Está agendada para esta quinta-feira, 4 de Janeiro, a última viagem do navio Lobo Marinho antes de seguir para manutenção.

Como já noticiado pelo DIÁRIO a 9 de Dezembro, o navio tem partida agendada do Porto do Funchal às 8 horas e chegada prevista ao Porto de Abrigo do Porto Santo às 10h30. Às 12 horas o Lobo Marinho volta à ilha da Madeira, com estimativa de chegada às 14h30.

Após o regresso ao Funchal tudo será preparado para rumar ao Porto do Caniçal, onde ficará para a imprescindível inspecção e revisão geral realizada anualmente.

A estimativa de paragem do navio rondará as cinco semanas, prevendo-se que as viagens sejam retomadas em Fevereiro.

Tome nota das restantes iniciativas que decorrem esta quinta-feira na Região:

9h00 - Reunião Plenária na Assembleia Legislativa da Madeira;

9h00 às 17h000 - Feira temática de antiguidades e alfarrabista no Mercado dos Lavradores

11h00 - O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, recebe em audiência a equipa de trabalho EDA 50 (Escolas à Descoberta de Abril) da Escola Dr. Ângelo Augusto da Silva, responsável pelo projecto na Região.

11h00 - O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita hoje o presépio do Curral das Freiras

15h00 - Reunião da Comissão Eventual para a Consolidação e Aprofundamento da Autonomia, na Assembleia Legislativa da Madeira;



EFEMÉRIDES

Principais acontecimentos registados no dia 4 de janeiro, Dia Mundial do Braille:

1643 - Nasce o britânico Isaac Newton, físico e matemático.

1881 - É lançado o diário O Século, em Lisboa.

1960 - Morre, aos 46 anos, o escritor francês Albert Camus, autor de "O Estrangeiro" e "A Peste", Prémio Nobel da Literatura em 1957.

1987 - O Governo afegão anuncia um cessar-fogo de seis meses e o regresso das tropas soviéticas às suas bases.

1991 - A Coreia do Sul remove o arame farpado colocado na fronteira com a Coreia do Norte, nos anos de 1950.

1999 - O Euro passa a ser a moeda de referência nos mercados financeiros e nas transações bancárias. A circulação iniciar-se-ia a 1 de janeiro de 2002.

2004 - O robot norte-americano Spirit, o primeiro de dois módulos da NASA, transmite as primeiras imagens do local onde aterrou em Marte, cratera Gusev, 15 graus a sul do equador de Marte.

2010 - É oficialmente inaugurada a torre Burj Khalifa, no Dubai, o edifício mais alto do mundo, com 828 metros.

Foto Shutterstock

2022 - França identifica uma nova variante do coronavírus que causa a covid-19, com mais de 40 mutações genéticas, uma das quais associada a um potencial aumento da transmissão do vírus.

Este é o quarto dia do ano. Faltam 362 dias para o termo de 2024.

PENSAMENTO DO DIA