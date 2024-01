“O pior inimigo das famílias mais pobres é a inflação”

Ciente que “pior inimigo das famílias mais pobres é a inflação”, o presidente do Governo Regional antevê que este novo ano seja (muito) mais desafogado para as famílias mais carenciadas.

O optimismo resulta das medidas que foram tomadas para estancar o aumento da inflação, “imposto escondido que penaliza toda a gente”, mas com particular impacto nos mais pobres, para regozijar-se com os indicadores que “neste momento apontam para uma redução bastante substancial da inflação”, realidade que já vem sendo sentida desde o último trimestre do ano passado.

Miguel Albuquerque reconhece que “a inflação foi combatida da única forma que era possível fazer, que foi a subida das taxas de juro com as implicações que teve”, embora critique o atraso do BCE na tomada de medidas, sendo que agora “tudo aponta que este processo de redução das taxas de juros vai continuar”.

O presidente do Governo respondeu assim ao fim do IVA zero, que tem hoje o último dia de vigência.

Declarações à margem da visita ao mega presépio do Curral das Freiras, implantado no estacionamento coberto do Centro Cívico daquela freguesia.

Esta é a 20ª edição do evento, iniciativa da Associação Refúgio da Freira, presidida por Anacleto Camacho. Vai manter-se aberto ao público até 14 de Janeiro