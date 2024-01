Pedro Calado recorre a advogado em Lisboa

Pedro Calado já tem um advogado para o defender, é de Lisboa.

Paulo de Sá e Cunha será o advogado que vai acompanhar o presidente da Câmara do Funchal quando for presente esta tarde perante um juiz no Tribunal Central de Instrução Criminal, em Lisboa. Será ouvido em primeiro interrogatório judicial para conhecer as medidas de coação no âmbito da mega operação desenvolvida pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal que levou à sua constituição como arguido.

Além do autarca, foram igualmente constituídos arguidos os empresários da construção Custódio Correia e Avelino Farinha, e mais tarde o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque.

Pedro Calado foi o único que foi notificado na Madeira, tendo sido detido e aguardado desde ontem na secção K do Estabelecimento Prisional do Funchal a transferência para Lisboa. Pedro Calado deverá viajar por volta das 13 horas para a capital.

Custódio Correia deverá ser representado por um advogado do Porto que habitualmente o acompanha. O dono da Socicorreia terá sido notificado nesta cidade do Norte. Quanto a Avelino Farinha, dono da AFA, que com Custódio tem a empresa Varino, terá sido notificado em Lisboa.