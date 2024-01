Avião militar que transporta Pedro Calado já descolou rumo a Lisboa

O avião da Força Aérea Portuguesa que transporta o presidente da Câmara Municipal do Funchal, Pedro Calado, rumo a Lisboa, já descolou do Aeroporto Internacional da Madeira - Cristiano Ronaldo. O autarca deverá ser ouvido amanhã, por um juíz, no âmbito de uma mega-operação por alegadas suspeitas de corrupção.

O detido foi transportado numa carrinha, até junto ao avião, evitando que fossem captadas imagens desse momento. Parte do acesso à varanda foi vedado, ao que tudo indica, pelos mesmos motivos.