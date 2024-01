Buscas judiciárias também no Palácio do Governo Regional

As buscas desencadeadas pela Polícia Judiciária, acompanhada por procuradores do Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP), estão a ter lugar também no Palácio do Governo Regional da Madeira, na Avenida Zarco, apurou o DIÁRIO.

Pelo que foi possível apurar, os serviços de algumas secretarias regionais estão também a ser alvo das diligências por parte da PJ, por estarem relacionadas com o objecto da investigação em curso.

Esta mega-operação está a ser desenvolvida em simultâneo em vários locais. Segundo avançou esta manhã a CNN, estão a decorrer cerca de 50 buscas em marcha, por suspeitas de corrupção e outros crimes associados que envolvem os mais altos titulares de cargos públicos e políticos na Madeira.

No terreno está mais de uma centena de inspectores da PJ e procuradores do DCIAP numa investigação que decorre em paralelo e que envolve três processos-crime distintos, em que se cruzam alguns dos protagonistas.