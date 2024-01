Acesso à varanda do aeroporto da Madeira 'vedado'

O acesso a parte da varanda do Aeroporto Internacional da Madeira - Cristiano Ronaldo, com vista para a pista, terá sido vedado, há pouco, quando decorria o processo de transferência do detido na mega-operação judicial na Madeira, desde a carrinha de transporte para o avião militar. Apenas agentes da PSP permaneciam no local.

Aliás, ao que tudo indica, por forma a evitar que fossem captadas imagens, não só não foi permitido a permanência de pessoas na varanda, como a carrinha encostou-se ao avião, tapando assim o campo de visão.