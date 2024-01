"Não tenho nenhum problema em ser arguido. Sou arguido e não me demito". Foi desta forma que Miguel Albuquerque reagiu, hoje, à megaoperação que está em curso sobre corrupção na Madeira.

O presidente do Governo admite pedir o levantamento da imunidade parlamentar, mas não adiantou quando o fará, deixando claro que vai depender do evoluir do processo.

"O pior é ser suspeito", afirmou, salientando, uma vez mais, que está de "consciência tranquila", recusando ter violado qualquer regra ou ter tido qualquer interferência nos concursos públicos que estão a ser objecto de investigação.

O presidente do Governo voltou a reafirmar o direito que lhe assiste em defender-se, notando que por ser político não perde nenhum dos direitos que assistem a qualquer cidadão nestas circunstâncias. "Não aceito ser linchado na praça pública, nas redes sociais, sem exercer o meu direito de defesa", rematou.

Aos jornalistas, à saída das Conferências do Atlântico, que decorrem em Câmara de Lobos, Miguel Albuquerque disse que "o que fragiliza é a cobardia de certas pessoas que tendo a consciência tranquila, acham que não se devem defender e aceitar tudo o que vem nas primeiras páginas dos jornais".

Além disso, reafirmou a disponibilidade para colaborar com a justiça no esclarecimento de todos os processos em se vê envolvido.