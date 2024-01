PCP critica opções do Governo Regional para a Saúde

Foi no âmbito de uma jornada de contacto com os trabalhadores e utentes do Serviço Regional de Saúde, junto ao Hospital Dr. Nélio Mendonça, que o PCP denunciou "a intenção do Governo Regional de desviar para as parcerias com os que lucram com o negócio da doença verbas que deviam de ser alocadas ao Serviço Regional de Saúde".

Conforme veiculado no comunicado enviado às redacções, Ricardo Lume apontou que "a proposta de Orçamento da Região para 2024, apesar de na sua globalidade apresentar mais verbas para o sector da saúde, a verdade é que existe uma diminuição efectiva de 8% das verbas destinadas ao SESARAM, ou seja, são menos 31 milhões de euros para 2024 do que foi orçamentado em 2023", sustenta.

Diz por isso, o comunista, que há "mais verba para protocolos e convenções com os que lucram com o negócio da doença", acusando o Governo Regional de canalizar dinheiro público "para engrossar os lucros e o poder dos grupos do sector privado da saúde", no que apelida de "desinvestindo no Serviço Regional de Saúde".

Por isso, "o PCP defende que o que se impõe é canalizar as verbas que querem entregar aos privados para investir no SESARAM, incluindo para valorizar as remunerações e carreiras dos seus profissionais e contratar os que são necessários, assim como garantir os meios indispensáveis para garantir a redução das listas de espera e a falta de medicamentos".