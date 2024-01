Albuquerque diz ser urgente definir estratégia ligada ao mar

Na sua intervenção na sessão de abertura das Conferências do Atlântico, que decorrem hoje e amanhã em Câmara de Lobos, Miguel Albuquerque colocou a tónica no mar do aproveitamento dos seus recursos.

Nesse sentido, o presidente do Governo Regional disse ser prioritário para o país a definição dos objectivos de intervenção prioritários neste domínio, além de entender ser fundamental dar a conhecer à população a estratégia em curso.

Albuquerque não esqueceu o processo de extensão da plataforma continental e o posicionamento da Madeira nesse âmbito, nem mesmo a importância das Ilhas Selvagens neste contexto.

A Madeira pode "ganhar em todas as frentes", e, por conseguinte, o país. A protecção dos ecossistemas também não foi esquecida.