Rui Barreto pede "alguma serenidade"

O líder do CDS-PP, partido que acompanha o PSD-Madeira e Miguel Albuquerque no Governo da Região Autónoma da Madeira, não coloca em causa a estabilidade governativa da Região, nem questiona se o presidente do Governo tem condições ou não para continuar no cargo, em função das investigações em curso por corrupção.

Rui Barreto, à entrada das Conferências do Atlântico, em Câmara de Lobos, pediu "alguma serenidade" perante a situação e realça a presunção de inocência de que deve gozar Miguel Albuquerque ao ter sido constituído arguido.

No entender do parceiro de governo, esta condição dá ao líder do Executivo, acesso ao processo e possibilidade de melhor se defender perante as acusações de que venha a ser alvo.

Rui Barreto notou que estão a ser recolhidos elementos de prova em vários organismos da administração pública regional, salientado a colaboração que tem sido prestada.

Na ocasião, o secretário regional de Economia, Mar e Pescas realçou que "em momento algum, em circunstância alguma, no exercício das minhas funções no Governo houve qualquer tentativa de cometer qualquer ilegalidade. Nos agimos no quadro da legalidade".