Terminado almoço do Governo Regional com militares madeirenses

Está concluído o almoço que juntou, na Quinta Vigia, o Governo Regional da Madeira e o pelotão da Zona Militar da Madeira que integrou a 3.ª Força Nacional Destacada que esteve na Roménia em 2023.

O encontro de quase três horas aconteceu no dia em que a Polícia Judiciária deu início a buscas em todo o País no âmbito da investigação dos crimes de corrupção activa e passiva, participação económica em negócio, prevaricação, recebimento ou oferta indevidos de vantagem, abuso de poderes e tráfico de influência por parte do Governo Regional da Madeira.

Conforme já noticiou o DIÁRIO, a acção policial recai sobretudo sobre o chefe do executivo madeirense, Miguel Albuquerque, e o ex-vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado.