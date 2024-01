Cristina Pedra está a substituir Calado na reunião da CMF desta manhã

Depois de uma quarta-feira agitada na Câmara do Funchal, com a detenção do presidente Pedro Calado e buscas na autarquia, vive-se hoje um dia de aparente normalidade na sede municipal, com a reunião semanal de vereadores a ser presidida pela ‘número dois’ do executivo, Cristina Pedra.

O DIÁRIO esteve no interior da autarquia e pôde comprovar que a reunião iniciou-se na hora habitual e com a presença de todos os vereadores, com a excepção do presidente. Três munícipes encontravam-se inscritos para apresentar assuntos relacionados com a área do urbanismo. Apesar de se tratar de uma reunião pública, não foi permitida a presença de jornalistas na sala, ao contrário do que sucedia nas vereações presididas por Miguel Albuquerque e Paulo Cafofo. As conclusões da reunião serão apresentadas pelas 12h00.

Entretanto, o grupo da coligação ‘Confiança’ na assembleia municipal vai prestar declarações pelas 11h00, no Largo do Município.