PS pede demissão de Miguel Albuquerque

Paulo Cafôfo exige a demissão do presidente do Governo Regional, o presidente do Partido Socialista diz que Miguel Albuquerque não tem condições para se manter em governação dado o facto de ter sido constituído arguido e da natureza das acusações. No seu entender o líder social-democrata perdeu a confiança dos madeirenses. E exige eleições antecipadas, tanto para o Governo Regional, como também para a Câmara Municipal do Funchal.

“Os factos em que foi constituído arguido, suspeito por vários crimes de corrupção, isso leva-nos a afirmar que não há qualquer condição, não tem condições políticas para continuar à frente do Governo da Região e portanto deve imediatamente demitir-se”, afirmou. O líder do PS na Madeira fala de um regime podre de quase 50 anos que chega ao fim. E apresenta o PS como pronto para assumir um novo ciclo de governação na Madeira.

Quando confrontado com o facto de ele também já no passado ter sido constituído arguido e se ter mantido em funções à frente da Câmara Municipal do Funchal, o ex-autarca diz que são situações completamente diferentes, que no seu caso foi na sequência da queda da árvore no Monte. Quanto ao caso noticiado em Janeiro de 2021 esclarece que o que esteve em causa foi o partido e nunca ele directamente e não chegou sequer a ser ouvido.

O PS-Madeira já tinha reagido ontem, mas com a constituição de Miguel Albuquerque como arguido levou o partido a tomar uma posição de força, assumindo-se como alternativa na Madeira. O processo, que já resultou na detenção do presidente da CMF, Pedro Calado, marca o momento de viragem na Madeira, diz o líder socialista.

Paulo Cafôfo entende que Miguel Albuquerque “perdeu de forma irreversível e irremediável a confiança dos madeirenses e dos porto-santenses. Por essa razão exigimos a sua demissão”, declarou o presidente do PS Madeira na conferência de imprensa ao início da tarde.

“Pergunto se já não estão cansados de um regime de quase 50 anos, um regime podre que governa apenas para alguns”. “Chegou o ponto de viragem, chegou o momento de viragem. A democracia não é isto, não pode valer tudo em política e a Madeira não pode ser de maneira nenhuma uma espécie de faroeste”.

Na intervenção o socialista pediu que Miguel Albuquerque peça o levantamento da imunidade como conselheiro de Estado para que a “justiça possa trabalhar em pleno” e a verdade ser apurada. “De que tem medo afinal Miguel Albuquerque? Tem medo de ser detido como foi Pedro Calado?” E defendeu a intervenção de Marcelo Rebelo de Sousa, sobretudo porque se trata de um conselheiro de Estado e porque, diz, “não é normal” estes serem suspeitos de corrupção. “O Sr. presidente da República deve tomar uma medida, uma posição relativamente a esta situação porque não está garantida a estabilidade”.

Paulo Cafôfo confirmou que ao pedir a demissão do Presidente do Governo Regional quer eleições. “Estou a requerer que dentro dos tempos que são constitucionalmente previstos para que efectivamente possa existir eleições antecipadas na Região Autónoma da Madeira. Não há condições neste Governo porque são vários elementos, não é só o presidente do Governo, há toda uma rede aqui que está montada na Região, daquilo que tem vindo a público nas notícias e nas buscas que foram feitas. Não há qualquer condição política.”

E recuperou o dito pelo líder do PSD, Luís Montenegro: “Não há que perder tempo e há que dar a palavra ao povo”.

A situação na Câmara Municipal do Funchal toda a vereação está “contaminada” e por isso lá também querem eleições. Diz também que o presidente da autarquia também já se devia ter demitido.