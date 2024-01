Madeira já faz história nos Jogos Olímpicos da Juventude de Inverno

É já oficial!

A Madeira estreou-se hoje em absoluto em Jogos Olímpicos de Inverno. Naquela que é a quarta edição dos Jogos Olímpicos da Juventude de Inverno, que está a ter lugar em Gangwon, Na Coreia do Sul, Francisca Henriques, Martim Vieira, atletas do Club Sport Marítimo, e Jéssica Rodrigues fizeram história a serem os primeiros jovens madeirenses a competir em olimpíadas destinada a desportos de Inverno.

A estreia destes jovens patinadores fez-se na prova de 500 metros de patinagem de velocidade no gelo, e com o ‘trio’ a ter uma boa prestação.

Na competição feminina e entre as 33 participantes, Jéssica Rodrigues, que foi uma das porta-estandartes da ‘Equipa Portugal’ na abertura dos Jogos, veio a terminar a sua prestação num positivo 15.º lugar da classificação geral, sendo a sétima melhor atleta europeua nos Jogos. A atleta do CR Prazeres terminou a prova com o tempo de 41,96 segundos, um pouco distante da sua melhor marca que é também recorde de Portugal em termos absoluto de júnior (41,08). Quanto à verde-rubra Francisca Figueiredo veio também a ficar dentro do top-20, com o registo de 42,35 segundos o que lhe garantiu o 17.º lugar final, e sendo a nona melhor patinadora europeia. De referir que a jovem maritimista tem como seu melhor registo na distância a marca de 41,12.

A nova campeã olímpica da distância, veio a ser a neerlandesa Angel Daleman com o tempo de 39,28 segundos. Huidan Jung, da Coreial do Sul foi segunda (39,64), enquanto a japonesa Waka Sasabuchi conquistou a medalha de bronze (39,65).

Quanto à competição masculina o verde-rubro Martim Vieira estreou-se com um positivo 16.º lugar final entre os 31 atletas inscritos. O jovem madeirense cumpriu a distância com o tempo de 38,84 segundos, conseguindo assim melhorar o seu recorde pessoal nos 500 metros e que se cifrava em 39,07 segundos. Martim Vieira veio ainda ser o oitavo melhor patinador da Europa nos Jogos.

Já Manuel Piteira, o outro atleta luso nos Jogos, estreou-se com um 26.º lugar com o tempo final de 40,78. O alemão Finn Sonnekalb sagrou-se campeão olímpico com o registo de 36,61 segundos, seguindo-se o norueguês Miika Johan Klevstuen (36,79) e o coreano Seonung Shin (37.13).

Hoje disputa-se a prova dos 1.500 metros

O trio madeirense volta hoje à competição no Gangneung Oval, desta feita para participar na prova dos 1.500 metros. As provas arranca pelas 11h30 (2h30 na Madeira) com a realização das eliminatórias femininas, enquanto os masculinos entram em acção a partir das 12h51 (3h51).