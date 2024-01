"Madeira tem a taxa de desemprego mais baixa do país", lembra Ana Sousa

Na cerimónia de entrega de certificados a 13 jovens empreendedores do programa 'eJOVEM', a secretária regional de Inclusão e Juventude, Ana Sousa, relembrou que a Madeira tem a taxa de desemprego mais baixa do país.

A Madeira vive hoje uma das melhores conjunturas do emprego. A Região Autónoma da Madeira apresenta a taxa de desemprego de 4,8%, a mais baixa do país. Ana Sousa, secretária regional de Inclusão e Juventude

No seu entender, este número deve-se ao desempenho da economia regional, mas que a estratégia regional do Governo para o Emprego também tem "uma palavra sólida" a dizer no respeita a estes indicadores.

"Este Governo acredita no potencial das pessoas, na capacidade da nossa Juventude e dos nossos empreendedores", sublinhou.

Nesse sentido, relembrou que o programa 'eJOVEM - Programa Empreender Jovem' é uma das 19 medidas do Emprego promovidas pelo Instituto de Emprego da Madeira, que visa "capacitar os jovens com aptidão empreendedora da Região, com as ferramentas e conhecimentos necessários para posteriormente apresentarem os seus projectos empresariais", esclareceu.

Desde a sua criação, num investimento de aproximadamente 42 mil euros, o Programa Empreender Jovem já apoiou 28 jovens, dos quais três já formalizaram a sua candidatura ao apoio financeiro e avançaram com a criação da sua empresa.