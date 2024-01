Juventude CDU debateu "luta da juventude"

A Juventude CDU Madeira realizou, esta sexta-feira, uma iniciativa política na Galeria Anjos Teixeira, no Funchal, intitulada 'Mesa redonda, luta da juventude', que contou com cerca de 30 jovens. A mesa redonda teve como foco as principais lutas da juventude da Região, como a luta pelos direitos laborais, a descriminação sexual, religiosa e político-ideológica, bem como as lutas académicas.

Esta iniciativa teve como principal objectivo apresentar o projecto da Juventude CDU e as suas principais reivindicações e compromissos para com a juventude regional, tais como o aumento geral dos salários em 15%, no mínimo de 150 euros; o fim da precariedade; combate à desregulação dos horários de trabalho; controlo dos bens essenciais; apoio à cultura, desporto e associações juvenis; combate a todo o tipo de descriminações; o fim dos exames nacionais, das propinas e taxas de emolumentos e mais financiamento ao ensino superior; reforçar a Acção Social Escolar; a construção de residências universitárias públicas.