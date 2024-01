Megaoperação “nada tem de surpreendente”, assume Élvio Sousa

Élvio Sousa, do JPP, fez a última intervenção no período antes da ordem do dia. A megaoperação do DCIAP na Madeira e a posterior detenção de Pedro Calado, e de dois empresários do sector da construção civil, “nada tem de surpreendente”, assumiu, dizendo mesmo que há muito que o seu partido vinha alertando para estas “ilegalidades”.

“Onde muitos senhores comeram deixaram migalhas”, observou, assumindo que agora compete as autoridades procurarem todas essas migalhas.

Na sua intervenção, acusou ainda o Parlamento regional de ser conivente com muitas destas acções. “Nunca o PSD prescindiu de estar no cargo de presidente das comissões de inquérito. Estes senhores querem controlar tudo (…). Este é um Parlamento vergado”.