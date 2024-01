Jéssica Rodrigues será porta-estandarte dos Jogos Olímpicos da Juventude de Inverno

A jovem madeirense Jéssica Rodrigues foi escolhida pela Equipa Portugal para ser uma das porta-estandarte na cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos da Juventude de Inverno, que arrancam amanhã em Gangwon, na Coreia do Sul.

Em estreia absoluta em Jogos Olímpicos, juntamente com os outros dois madeirenses Francisca Henriques e Martim Vieira, a atleta do CDR Prazeres, de 17 anos de idade terá a responsabilidade de levar a bandeira portuguesa no desfile dos Comités Olímpicos Nacionais na Cerimónia de Abertura, que se realizará no Gangneung Oval, e onde irá representar, também, em termos nacionais a patinagem de velocidade no gelo.

Já na cerimónia a ter lugar em simultâneo, mas PyeongChang Dome, Emeric Guerillot, de 16 anos de idade foi o escolhido para representar as cores portugueses na modalidade de esqui alpino.

A cerimónia de abertura tem início marcado para as 11 horas de Portugal, 20 horas locais, desta sexta-feira.

A patinadora madeirense mostrou-se muito feliz por levar a bandeira portuguesa, assim como representar o país neste grande evento mundial.

“É uma grande honra poder levar a bandeira de Portugal na Cerimónia de Abertura. Vou dar o meu melhor para representar toda a Missão. Espero orgulhar o nosso país.” Jéssica Rodrigues (atleta de patinagem de velocidade no gelo)

A estreia da Missão de Portugal está marcada para domingo, com o Esqui Alpino, enquanto a patinagem de velocidade no gelo entra em competição no dia seguinte, a 22 de Janeiro.

Os Jogos Olímpicos da Juventude de inverno realizam-se entre os dias 19 de Janeiro e 1 de Fevereiro, com a participação de 1.803 atletas, de 79 países, em 15 modalidades.