Avião militar acaba de aterrar no Aeroporto da Madeira

O avião da Força Aérea Portuguesa, que se encontra a colaborar com as investigações no âmbito da mega-operação por suspeitas de corrupção, já aterrou no Aeroporto Internacional da Madeira - Cristiano Ronaldo. A aterragem aconteceu pouco depois das 11h20, sendo que a partida rumo a Lisboa deverá acontecer entre as 12h30 e as 13 horas.

Fotos Helder Santos/ASPRESS

Na pista também já se encontram dois autocarros pertencentes a uma empresa privada de transportes que, ao que tudo indica, transportaram os inspectores e magistrados que se deslocaram à Região para as buscas ontem desencadeadas.

A Polícia de Segurança Pública coordenou a operação no exterior do aeroporto.