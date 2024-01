Candidatos do PAN pela Madeira vão a Lisboa para apresentação da lista nacional

Os candidatos do Pessoas - Animais - Natureza (PAN) pelo círculo eleitoral da Madeira às Eleições Legislativas de 10 de Março vão estar, este fim-de-semana, em Lisboa, para participarem na apresentação das listas dos candidatos do partido à Assembleia da República.

Em nota enviada às redacções, o cabeça-de-lista pela Madeira refere que "estas eleições surgem como uma antecipação de demonstrar que, de facto, o PAN poderá ter um papel a dizer a nível nacional e, principalmente, naquilo que é a defesa da autonomia regional”.

Marco Gonçalves deixa uma certeza: “Será o momento de o PAN Madeira mostrar junto do eleitorado que não alterou os seus princípios, as suas causas, não se desvirtuou e que mantém bem presente a defesa dos interesse superiores da Madeira, desta vez no âmbito da Assembleia da República”, apontam.

A comitiva madeirense que vai estar em Lisboa contará apenas com os três primeiros candidatos, que irão acompanhados pela deputada do PAN Madeira na Assembleia Legislativa Regional, Mónica Freitas, por Válter Ramos, membro da Comissão Política Regional, e Pedro Spínola, mandatário da candidatura do PAN Madeira. A apresentação está prevista para sábado, dia 20.