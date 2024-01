CDU-Madeira já entregou lista candidata à Assembleia da República

A CDU-Madeira já entregou, no Tribunal do Funchal / Palácio da Justiça, a lista candidata às Eleições Legislativas Nacionais que se realizam no próximo dia 10 de Março.

Sílvia Vasconcelos lidera a candidatura. Num ano em que se assinala os 50 anos do 25 de Abril, a cabeça-de-lista disse que a CDU é o partido que mais tem lutado para que "não haja retrocessos".

Os dossiers específicos da Madeira serão defendidos por Sílvia Vasconcelos na República, nomeadamente os transportes, Lei de Finanças Regionais, habitação, cultura, entre outros.

A número dois da lista é Maria José Afonseca e o número três Marco António Fernandes.