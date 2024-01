“Hoje sabemos que a justiça está a funcionar”, diz Victor Freitas

O deputado do PS, Victor Freitas, no período antes da ordem do dia, apontou baterias à megaoperação do DCIAP que resultou ontem na detenção do autarca do Funchal, Pedro Calado, e de dois empresários madeirenses, Avelino Farinha e Custódio Correia.

“Hoje sabemos que a justiça está a funcionar”, disse o socialista, lembrando as comissões de inquérito propostas pelo PS para averiguar várias das acusações que ontem vieram à baila. O deputado disse que a população exige esclarecimentos cabais.

O socialista pediu ao presidente do Governo Regional, também ontem constituído arguido, que assuma as suas responsabilidades. “E sobre ele pendem várias suspeições”, apontou. Victor Freitas lembrou a atitude de Albuquerque perante situações de uma mesma natureza e que envolveram outro dirigente. “O político é refém das suas palavras”.

“Estamos todos atordoados com o que aconteceu”, disse Roberto Almada, do BE, que também concorda que o presidente do Governo Regional, do ponto de vista político e face aos indícios, não tem condições para continuar em funções.