Gonçalo Maia Camelo é o cabeça-de-lista da Iniciativa Liberal pelo círculo da Madeira

O advogado Gonçalo Maia Camelo vai ser cabeça-de-lista da Iniciativa Liberal pelo círculo eleitoral da Madeira às eleições legislativas do próximo ano. Sara Jardim e António Costa Amaral são os nomes seguintes desta lista, aprovada no passado sábado, no Conselho Nacional da Iniciativa Liberal.

Residente há mais de 15 anos na Madeira, o advogado de 49 anos fundou um escritório de advogados e integra a direcção da Associação Comercial e Industrial do Funchal – Câmara de Comércio e Indústria da Madeira.

Gonçalo Maia Camelo aceitou o desafio de se candidatar, como independente, “por entender que este é o momento certo para dar o corpo às balas e por acreditar que o crescimento económico e a prosperidade não são fruto do acaso e muito menos do socialismo, mas sim das políticas e das pessoas certas". O advogado considera que "as eleições do próximo dia 10 de março são uma oportunidade de mostrar, sobretudo aos mais jovens, que o país pode mesmo mudar".

Gonçalo Maia Camelo considera que “é fundamental terminar com o estado de degradação institucional e moral a que este governo e o Partido Socialista conduziram o país e com um modelo de desenvolvimento que está condenado ao fracasso e que tem sido altamente prejudicial, também para a Madeira.”

Segundo Nuno Morna, coordenador do núcleo da Iniciativa Liberal da Madeira, a lista de candidatos da Iniciativa Liberal "integra nomes de grande qualidade e experiência. A Iniciativa Liberal terá sempre o cuidado de propor aos madeirenses nomes que os representem com integridade, competência e assertividade".

Outros nomes da lista:

- Sara Luisa Jardim, 44 anos

Licenciada em veterinária, cedo transitou para posições de liderança de equipas, fazendo evolução também na área comercial, como Diretora Comercial. Foi responsável de Qualidade e Produção numa empresa do setor alimentar durante cerca de 11 anos. É atualmente Especialista Imobiliária e Team Leader na REMAX. É pós-graduada em Investimentos Imobiliários pelo ISCTE, e Realtor certificada pela NAR.

- António Costa Amaral, 46 anos,

Engenheiro pelo IST, MBA pelo IESE Business School, especialista em estratégia e projetos; trabalhou em Portugal em engenharia, em Espanha em consultoria, e em Angola em investimentos. Liberal do tempo dos blogues, juntou-se à Iniciativa Liberal em 2018, e integrou o primeiro Conselho Nacional. Desde 2019 que integra a Comissão Executiva do partido. Foi vice-presidente de João Cotrim Figueiredo, com a tutela do Conhecimento, na produção das ideias da Iniciativa Liberal. Coordenou a elaboração de numerosos programas eleitorais, manifestos, documentos de referência como a Declaração de Princípios, e o novo Programa Político. Adicionalmente, tutelou e dirigiu o Gabinete de Estudos, produziu investigação e propostas para o Grupo Parlamentar na Assembleia da República, e assegurou a sua articulação com a ação política do Partido. Passou por todas as eleições disputadas pela Iniciativa Liberal. Presentemente, na direção de Rui Rocha, é responsável pelo pelouro da política internacional e pela preparação das Eleições Europeias.