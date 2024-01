Jesús Santana pede que se exija "justiça, responsabilidade e honestidade" aos governantes

O coordenador da Diáspora e Comunidades do PS-Madeira lança um apelo às comunidades madeirenses para que "não caiam no engano destes corruptos, que exploram o nosso povo e a nossa terra". Jesús Santana reage ao mega-processo judicial que envolve o presidente do Governo Regional, o presidente da Câmara do Funchal e ainda dois empresários madeirenses, Avelino Farinha e Custódio Correia.

"Não se deixem seduzir pelos elementos do partido do Governo Regional dizendo que estes arguidos não incorreram em actos de corrupção; o sol não pode ser tapado com um dedo", afirma o socialista, acrescentando que "o favoritismo às elites comerciais na Madeira não é recente". " Exijam justiça, responsabilidade e honestidade dos vossos representantes", apela.

"Lembro também aos nossos colegas eleitos pelos imigrantes que têm uma dupla responsabilidade de defender os direitos e interesses daqueles que vivem na Madeira", atira Jesús Santana, explicando que "não deveriam apoiar este tipo de actos que mancham a imagem e reputação da nossa região no mundo. Deveriam, sim, apoiar a verdade e a integridade, valores que nos unem como madeirenses".

O coordenador socialista pede que o caso seja esclarecido o mais rápido possível e que os culpados sejam punidos de acordo com a lei. "Exmo. Sr. Presidente, a sua demissão parece quase inevitável", termina.