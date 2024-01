Após as intervenções de Marta Freitas e de Paulo Cafôfo, começaram as intervenções dos militantes. Aqui apresentaremos algumas, de forma muito sintética, por ordem de intervenção.

Patrícia Agrela

“O PS não tem medo de qualquer acto eleitoral.”

A deputada na ALM também fez uma menção ao presidente cessante, Sérgio Gonçalves.

Duarte Caldeira (pai)

Duarte Caldeira evocou Mário Soares, “nosso pai, pai do PS” a quem se deve a “não caída do País no comunismo, dando o corpo às balas”.

Apelou a eu cada militante arranje mais um.

AJJ manda na Assembleia Regional e não vi o PS se pronunciar. “Quem é o Alberto João? O governante que enterrou a Madeira”.

Caldeira pediu a intervenção do grupo parlamentar socialistas, através de uma posição.

Cátia Pestana

“As mulheres socialistas contam”, disse a nova presidente das Mulheres Socialistas.

“Temos de saber trazer para a agenda política da Região” nas várias dimensões da vida da Madeira.

Muitos têm sido os direitos alcançados, mas há um longo caminho a percorrer. Cátia Pestana deu o exemplo da lei da paridade na Assembleia legislativa da Madeira

Elisa Seixas

A antiga deputada voltou a um palco do PS.

Seixas diz que o PS faz história ao dar voz a quem não tem tido voz e deu o exemplo das mulheres e das comunidades.

A ex-deputada regozijou-se coma eleição de Cátia Pestana para presidente das Mulheres socialistas.