Rui Rocha pede que seja "uma investigação séria"

Também outra reação à megaoperação desencadeada pela PJ sob a tutela do Departamento Central de Investigação e Acção Penal em cerca de 50 diferentes locais na Região levou os inspectores à casa do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, chega pela voz de Rui Rocha, líder da Iniciativa Liberal, defendendo que seja feita uma "investigação séria" a este processo.

Não há grande comentário que se possa fazer que não seja que se investigue e que seja uma investigação séria, como suponho que a Justiça genericamente faz em Portugal. Temos que confiar na Justiça, que se apure o que tiver que ser apurado e que exista uma conclusão com a brevidade possível par que depois que se tomem as decisões em função dessas mesmas conclusões Rui Rocha, presidente da Iniciativa Liberal