Câmara de Santana entregou hoje voto de louvor a Duarte Fernandes

O presidente da Câmara Municipal de Santana, Dinarte Fernandes, e a respectiva vereação, tiveram a honra de entregar um voto de louvor ao recentemente eleito conselheiro das comunidades portuguesas em Jersey, ilhas do canal, no Reino Unido, Duarte Fernandes.

O voto de louvor, aprovado pela Assembleia Municipal de Santana, no qual expressa toda a gratidão e orgulho neste empresário, natural da freguesia do Faial. Emigrado desde 1995, Duarte Fernandes tem conseguido aliar o sucesso nos negócios a uma genuína preocupação com a comunidade portuguesa emigrada em Jersey.

“Como conselheiro terá agora a oportunidade de ser uma voz mais próxima das instituições que tutelam os interesses dos nossos emigrantes”, adiantava a nota da Câmara Municipal de Santana.

Duarte Fernandes foi eleito por uma lista independente nas eleições que ocorreram no ano passado a 26 de Novembro.