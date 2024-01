Eduardo Jesus destaca importância do Festival de Música da Madeira

O secretário regional de Turismo e Cultura destacou a importância que assume o XXXVII Festival de Música da Madeira, não só em termos daquilo que representa enquanto iniciativa cultural, mas também naquilo que pode vir a representar, no futuro, enquanto marca do calendário turístico da Região.

Falando na conferência de imprensa de apresentação do evento, realizada esta tarde no Museu de Fotografia da Madeira ‘Atelier Vicente’s’, Eduardo Jesus começou por destacar “a riqueza deste legado que o festival deixou na nossa história”, mas também a importância de que a sua continuidade “garantisse uma qualidade ao nível do padrão que nós estivemos habituados enquanto foi possível realizar”, deixando a certeza de que há condições para garantir a sua continuidade no futuro.

O tutelar da pasta da Cultura fez questão de relevar “a qualidade desta programação”, ressalvando que “é visível o cuidado que existiu no envolvimento do que há de melhor, quer seja em termos internacionais, nacionais ou regionais”. Eduardo Jesus deixou ainda elogios “a esta comunhão de intervenção de vários artistas”, salientando igualmente o facto da Orquestra Clássica da Madeira (OCM) não se assumir apenas como uma orquestra em termos da sua actuação, mas também ter “uma responsabilidade social muito grande associada”. Neste particular realçou “a ligação ao Conservatório e este cuidado de fazer que a própria orquestra seja a aspiração de quem aprende - é uma motivação acrescida de um valor incalculável”.

Eduardo Jesus abordou ainda o ‘feedback’ positivo que os visitantes têm deixado sobre a OCM, considerando que “na perspectiva turística há uma importância muito grande” relacionada com este festival. E nota que “a qualificação de um destino também se dá pela qualidade da oferta cultural que se tem”, acrescentando que este festival “deixa também um grande contributo no crescimento da qualidade da nossa oferta cultural”.