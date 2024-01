Eduardo Jesus e Nuno Fazenda reunidos em Madrid

O secretário regional de Turismo e Cultura recebeu, esta quarta-feira, no stand da Madeira na FITUR - Feira de Turismo de Madrid, o secretário de Estado de Turismo, Comércio e Serviços, Nuno Fazenda.

"A visita constituiu uma oportunidade para uma breve reunião na qual foi feito o balanço de 2023, onde tanto o destino Madeira como o País, no seu todo, granjearam números recorde no Turismo, e trocadas impressões acerca das perspetivas do destino Portugal para o corrente ano", refere a secretaria através de uma nota de imprensa.

A 44.ª Feira internacional de Turismo de Madrid - FITUR 2024 começou hoje e decorre até 28 de Janeiro no recinto de exposições IFEMA MADRID. Conta com a participação de 9000 empresas de 152 países. O evento tem 806 expositores distribuídos em nove pavilhões, o corresponde a mais um pavilhão face à edição de 2023.

A Região está representada no evento pela Associação de Promoção da Madeira e por algumas empresas do sector, caso da Savoy Signature, do Porto Bay Hotels & Resorts, da MBtours, a Windsor, a Madhotel, a Emoções & Paladares e a Ponta Oeste.

E concluiu: "Até ao próximo domingo, a AP-M vai aproveitar para realizar diversas ações de divulgação do destino e contato com operadores turísticos e empresas do setor. Recorde-se que entre janeiro e outubro de 2023, a Região recebeu 53.530 turistas espanhóis, num total 227.590 dormidas, o que significa um aumento, respetivamente, de 20,68% e 19,59%, no que concerne o total anual de hóspedes proveniente de Espanha em 2022".