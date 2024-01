Ciclone Kirrily ameaça nordeste da Austrália

O ciclone Kirrily deve chegar hoje ao território da costa de Queensland, no nordeste da Austrália, ameaçando as cidades situadas ao longo do litoral da Grande Barreira de Coral, segundo a agência meteorológica local.

O ciclone, classificado na terceira categoria numa escala de cinco, dirige-se para a cidade de Townsville, com ventos de 160 quilómetros por hora.

A chegada do ciclone obrigou ao encerramento de mais de uma centena de escolas e ao cancelamento de voos no estado australiano de Queensland, no norte do país.

As autoridades aconselharam os residentes a procurarem abrigo e a permanecerem seguros até sexta-feira, altura em que se prevê que o ciclone comece a perder força, enquanto o governador de Queensland, Steven Miles, alertou as pessoas para "estarem preparadas".

Em locais mais remotos, as autoridades criaram centros de abrigo comunitários para fornecer alojamento caso sejam necessárias evacuações e destacaram equipas adicionais de serviços de emergência, especializadas em resgates de inundações repentinas.

A costa do nordeste da Austrália foi atingida em dezembro passado pelo ciclone tropical Jasper, que causou inundações de estradas principais, arrancou árvores e privou cerca de 40 mil pessoas de eletricidade.