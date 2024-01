Avisos em série

Boa noite!

A actualidade dita uma série de avisos que importa em ter em conta. E não são só os meteorológicos. Na política surgem os de cor mais berrante. E até no futebol de segunda há ameaças gritantes.

Aviso vermelho

É impossível reservar passagem para viajar de avião entre a Madeira e Porto Santo após 23 de Fevereiro. As constantes indefinições da República em matéria de mobilidade são bem reveladoras dos modelos de gestão assentes no improviso. Se ainda não estão esgotados, cabe a quem é constantemente penalizado pela incerteza accionar o botão da discórdia. Oportunidades não faltam.

Aviso rosa

Caiu o pano sobre o congresso do PS-M. Uma reunião magna marcada por manifesta unanimidade. Se há contestação, ninguém na sala notou. Contámos apenas três abstenções irrelevantes numa votação sobre uma proposta de criação de um grupo de trabalho sobre a revisão estatutária. De resto, nem um reparo. Aliás, a moção de estratégia global, que tinha Paulo Cafôfo como primeiro subscritor, foi aprovada por aclamação. E havia alegadas vozes dissonantes na sala. Que não se fizeram notar. Ou não tinham direito a voto. Ou fingiram-se distraídos.

Também houve quem não aparecesse. Garantiu a organização que todos os militantes foram convidados por SMS, mas não vimos alguns históricos que nos municípios ou nos parlamentos serviram a causa pública e ganharam notoriedade por via do socialismo. Haja memória e gratidão. De uns e de outros.

Não ouvimos críticas. Apenas desabafos a pedido e algumas excentricidades de gente que para se fazer notar tenta dar um ar da sua graça. Com trocadilhos. Com citações. Com palpites. Enquanto isso Paulo Cafôfo, que se candidata a São Bento com o único propósito de servir a Madeira e Carlos Pereira, que por lá ainda anda com o mesmo objectivo, não se falam e pelos vistos não se cumprimentaram.

Aviso laranja

A depressão Irene traz à Madeira rajadas até 120 km/h, chuva forte e ondulação de 5,5 metros, o que motiva desde já um aviso laranja, cancelamento de voos e encerramento de percursos pedestres. As previsões têm sido bem piores do que a realidade. Antes assim. Não se perde nada, mesmo que se ganhe pouca coisa.

Aviso verde

Para a malta da baixa política que, infelizmente, não sabe ler e que por isso treslê, e que sem argumentos, prefere destilar ódio em vez de debater ideias. Voltem à escola. Há por aí cursos de fartura destinados ao aperfeiçoamento das diversas literacias, entre as quais, a digital, a mediática e a financeira. E aulas de etiqueta, boas maneiras e urbanidade. Tempo não lhes falta, até porque passam o dia a gatafunhar nas caixas de comentários.

Aviso preto e branco

Fechou a primeira volta da II Liga. O Nacional, impedido pela FIFA de inscrever novos jogadores, está em segundo, logo, em lugar de subida, é equipa com mais golos marcados e tem dois jogadores em destaque: Gustavo Silva lidera as assistências e Lucas França é o guarda-redes que mais e melhor defende. O Marítimo não está fora da corrida. É quarto classificado, está a seis pontos dos rivais da ilha e tem Torreense e Tondela à perna. O dérbi promete.